Martina Patti e Veronica Panarello, due madri che hanno ucciso il loro sangue e su Elena Del Pozzo, Davide Stival dice: “Lorys l’abbraccerà lassù”

Sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, Davide Stival ha voluto dire la sua e rammentare al contempo il suo strazio, quello che visse quando anche a lui venne ammazzato un figlio bambino: “Lorys l’abbraccerà lassù”. Il papà del piccolo ucciso anch’egli dalla furia omicida di sua madre ha detto la sua sull’orrore di Catania: “Ho saputo da pochissimo di quest’altra brutta storia.

E il mio pensiero va a Lorys, che possa abbracciare forte questa bimba lassù”.

L’abbraccio di Lorys ad Elena Del Pozzo

Davide Stival è il papà di Lorys, il bimbo ucciso da Veronica Panarello, sua madre, nel 2014. Le analogie fra il suo strazio e quello della famiglia della piccola Elena sono tragicamente evidenti. Ha detto Davide a Repubblica: “Mi affligge così tanto riparlarne, sono passati 8 anni e non so ancora perché Veronica abbia ucciso Lorys”.

Analogie e differenze fra i due orrori

Nei due orrori ci sono analogie ma anche differenze: Martina Patti è reo confessa del crimine orrendo di cui dovrà rispondere, mentre Veronica Panarello, che sconta una condanna a 30 anni in via definitiva, non aveva mai ammesso e confessato in punto di Diritto di aver ucciso suo figlio. Motivo questo per cui, come spiega Fanpage, “il delitto di Santa Croce Camerina è rimasto senza un movente.

Dal canto suo il 37enne Davide Stival ha lasciato la Sicilia ed ora si sta costruendo una nuova vita insieme al fratellino 11enne di Lorys.