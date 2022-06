Elena Del Pozzo, Piera Maggio: “RIP piccola, hai pagato con la vita quello che non dovevi”

Piera Maggio ha parlato dell'omicidio di Elena del Pozzo: "Hai pagato con la vita quello che non dovevi. Siamo vicini ai familiari che ti hanno amata".

Anche Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, si è espressa sul terribile omicidio di Elena Del Pozzo, della quale è stato appena ritrovato trovato il cadavere.

Anche Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazaro Del Vallo il 1 settembre del 2004, ha parlato dell’ultimo fatto di cronaca nera che ha coinvolto il catanese. Nello specifico, attraverso un post sui social, si è voluta esprimere su quanto accaduto alla giovanissima Elena Del Pozzo:

«Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita. Siamo profondamente addolorati, ci abbiamo sperato fortemente ad un lieto fine, ma così non è stato.

È stata la stessa madre a commettere l’atroce omicidio, ha confessato.

Non abbiamo parole…

R.I.P piccola Elena hai pagato con la vita quello che non dovevi. Siamo vicini al dolore dei familiari che l’hanno veramente amata».