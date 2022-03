Denise Pipitone, la madre Piera Maggio sulla docu-serie: “Ripercorrere certi passaggi fa male”

La mamma della piccola Denise Pipitone, Piera Maggio, ha condiviso alcuni post sulla docu-serie dedicata al racconto del rapimento della bambina.

La mamma della piccola Denise Pipitone, Piera Maggio, ha condiviso alcuni post sulla docu-serie dedicata al racconto del rapimento della bambina.

Denise Pipitone, la docu-serie in onda sul Nove: le parole di Piera Maggio

Denise è la nuova docu-serie d’inchiesta del ciclo “Nove racconta”, dedicata alla storia del rapimento della piccola Denise Pipitone, avvenuto a Mazara del Vallo nel 2004. La serie è composta da quattro episodi, il primo è andato in onda durante la prima serata di sabato 12 marzo. In alcuni post su Instagram e sugli altri social network, Piera Maggio ha spiegato che lo scopo è quello di portare la storia di sua figlia in più Paesi possibili, per riuscire ad ottenere più informazioni.

“La speranza di avere la possibilità che qualche ragazza possa riconoscersi in Denise” ha scritto poco tempo fa Piera Maggio sui social.

Piera Maggio commenta la docu-serie sui social

“Ho ripercorso tante emozioni dentro il mio cuore e la mia mente. Le immagini inedite di Denise e di mio figlio, un dolore incessante che mi porterò per sempre dentro” ha spiegato Piera Maggio su Instagram, chiedendo anche di non estrapolare immagini private dalla serie attraverso gli screenshot, in modo particolare quelle in cui la bambina è ritratta con suo fratello.

“Oggi su Discovery + ho visto la seconda puntata. Ripercorrere certi passaggi come sempre mi fanno male. La ricostruzione della docu-serie, va intesa sul rapimento di Denise, e non della mia vita privata…quella è un altra storia.” ha aggiunto Piera Maggio in un altro post.