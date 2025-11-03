La chirurgia estetica conquista sempre più spazio, spinta dal desiderio di raggiungere canoni di bellezza estremi. Dietro questa ossessione spesso si nasconde la dismorfofobia, disturbo che porta a ricorrere a interventi continui. Come mostrato in “Le Iene presentano: Inside”, il confine tra trasformazione estetica e patologia è sottile, sollevando interrogativi sul vero significato di bellezza.

Ecco le parole di Elenoire Ferruzzi nell’intervista.

L’ossessione della perfezione: il mondo della chirurgia estetica

Ieri, 2 novembre, Italia 1 ha trasmesso in prima serata “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti, dedicando la puntata intitolata “Chirurgia estetica: bellezze da rifare” alla ricerca incessante della perfezione estetica. Alice Martinelli ha guidato il pubblico attraverso storie di persone che, spinti dal desiderio di somigliare alla versione ideale di sé, si sottopongono a interventi chirurgici sempre più invasivi.

Tra i protagonisti dello speciale figurano Rita De Crescenzo, Lucky John, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Federico Fashion Style e, in particolare, Elenoire Ferruzzi, star del web ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” 2022.

Elenoire Ferruzzi, la verità dietro i suoi interventi estetici: “Ecco di che cosa soffro”

Elenoire ha spiegato: “Se mi sono chiesta perché voglio tutto sempre più grande? Sì, perché è una patologia in realtà, si chiama dismorfofobia, tu non riesci mai a percepirti nel modo giusto”. La dismorfofobia, o Disturbo Dismorfico del Corpo, comporta una preoccupazione ossessiva per difetti fisici percepiti, spesso minimi o inesistenti agli occhi degli altri, con conseguenze profonde sulla vita quotidiana e sulle relazioni sociali.

Durante il servizio, Ferruzzi ha illustrato il suo percorso estetico, dal seno alle labbra, fino a unghie e ciglia, evidenziando come questo disturbo mentale l’abbia spinta a richiedere interventi sempre più radicali, incapace di percepire il proprio corpo in modo realistico. Nonostante questi interventi, la star ha ammesso: “Vorrei che tutto fosse più grande proprio a causa di questa patologia”.

La sua carriera e il suo percorso personale sono stati segnati da una visione della chirurgia estetica come forma di espressione artistica piuttosto che di semplice correzione: “Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora”, ha dichiarato in passato a Rolling Stone.