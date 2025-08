Paura per la giornalista sportiva Eleonora Boi, moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, attaccata da uno squalo a Porto Rico. La giornalista, incinta del terzo figlio, è stata ferita alla gamba sulla spiaggia di Isla Verde. Ecco come sta.

Eleonora Boi attaccata da uno squalo: “E’ stato il giorno più brutto della mia vita. Stiamo bene”

Tanta paura per Eleonora Boi, giornalista e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, attivo nei Vaqueros de Bayamón, attaccata da uno squalo a Porto Rico mentre era in vacanza. Ecco cosa ha raccontato una volta tornata sui social.

Cosa è successo

Stando a quanto raccontato dalla polizia municipale di Carolina gli agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione dell’attacco dello squalo, prestando i primi soccorsi alla Boi. Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice “tiburon gata” sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde.

Le forze dell’ordine hanno dunque, sottolineato, che occorre fare molta attenzione quando ci si immerge in acqua in questo momento e che chiunque avvisti animali come gli squali in acqua deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

Come sta Elonora Boi

La giornalista sportiva, incinta del terzo figlio, è in condizioni stabili, ed è stata trasferita all’ospedale dell’Università di Porto Rico a Carolina. “E’ stato il giorno più brutto della mia vita. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata”, racconta su Instagram.

La giornalista rassicura sulle sue condizioni di salute: “Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali”.

Nonostante tutto, Boi non perde l’ironia: “Ringrazio tutti voi per il grande affetto. Ringrazio mio marito che, nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi, mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny, ma non si deve illudere è solo per poco!”.