Una giornata di spensieratezza, quella del compleanno del piccolo Gabriele, di tre anni, seppure in un momento molto difficile per Paolo Ciavarro. Il piccolo ha spento tre candeline il 19 febbraio, e nella giornata di ieri ha festeggiato il compleanno insieme ai suoi amichetti.

Eleonora Giorgi assente al compleanno del nipotino

Un’assenza che si fa sentire è quella della nonna, Eleonora Giorgi, che in questo momento si trova ricoverata in una clinica a Roma, dove sta seguendo la terapia del dolore, tappa importante nella battaglia contro il tumore. La mamma, Clizia Incorvaia, ha condiviso sui suoi social alcuni video della festicciola di compleanno a tema dinosauri per il piccolo Gabriele, grande appassionato dei rettili. Oltre alla nonna Eleonora Giorgi, con la quale spesso il piccolo si divertiva a giocare con i dinosauri, tra i grandi assenti anche lo zio, Andrea Rizzoli.

Le condizioni di salute di Eleonora Giorgi

Andrea Rizzoli è stato ospite di Alberto Matano a “La vita in diretta“, e lì ha raccontato delle condizioni di salute di Eleonora Giorgi: “Non c’è una guarigione da un tumore al pancreas al quarto stadio” ha affermato, “questo lo sappiamo, c’è però la possibilità di vivere serenamente. Certo non ha più una grande capacità fisica. Non riesce a camminare, ma fa 10 passi la notte, quando si aggira per i corridoi della clinica perché lo sappiamo lei è un animale notturno. Sono passato a trovarla prima di venire qui e l’ho trovata bene. Quello che sappiamo è che è cosciente, non ha perso l’appetito. Io la stimo molto”.