Eleonora Giorgi, mascherina e abiti lunghi per giocare con il nipotino: perché ha un look così strano?

Eleonora Giorgi è stata immortalata dalla nuora Clizia Incorvaia mentre gioca con il nipotino Gabriele. L’attrice sta combattendo contro un brutto tumore, che la obbliga anche a non avere contatti troppo diretti con le persone.

Eleonora Giorgi gioca con il nipotino: il momento è dolcissimo

Questa estate è stata molto particolare per Eleonora Giorgi. L’attrice ha alternato momenti di estrema felicità, come il giorno del matrimonio di suo figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, ad altri che l’hanno messa a dura prova, come le sedute di chemioterapia per sconfiggere il tumore al pancreas che l’ha colpita nei mesi scorsi. Nelle ultime ore, l’attrice è stata immortalata con la mascherina e gli abiti lunghi, mentre gioca con il nipotino Gabriele.

Eleonora Giorgi e Gabriele: attimi di tenerezza

A immortalare Eleonora mentre gioca con il nipotino è stata Clizia Incorvaia. La Giorgi è coperta dalla testa ai piedi. Indossa abiti neri lunghi, che non lasciano scoperto neanche un lembo di pelle, mascherina e cappello. Sono in casa, ma l’attrice deve comunque prestare massima attenzione alla sua salute. Al piccolo Gabriele, però, non interessa il look della nonna: per lui è importante soltanto il tempo che trascorre con lei.

Perché Eleonora è coperta dalla testa ai piedi?

Lo strano look di Eleonora Giorgi è dettato dalle controindicazioni della chemioterapia. L’attrice, infatti, non può prendere il sole. La mascherina è sempre legata al tumore. Avendo le difese immunitarie bassissime può ammalarsi facilmente, ma nelle sue condizioni anche un raffreddore può essere pericoloso.