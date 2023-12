Eleonora Pedron si è laureata a 40 anni: l'annuncio via social

Eleonora Pedron ha annunciato via social di aver conseguito la laurea in psicologia a 40 anni.

Eleonora Pedron: la laurea

Da tempo Eleonora Pedron stava coltivando il sogno di diventare psicologa e, nelle ultime ore, lei stessa ha annunciato via social di aver conseguito la laurea in psicologia. L’ex miss si è mostrata esultante con la corona d’alloro e mentre dava un bacio al suo compagno, Fabio Troiano. “Mamma e… papà, son tanto felice”, ha scritto orgogliosa sui social, mentre tempo fa aveva ammesso: “Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max (Biaggi, ndr), il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti””.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni ad Eleonora Pedron per il traguardo raggiunto e sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata. Oggi l’ex Miss sembra aver trovato finalmente la felicità accanto a Fabio Troiano e inoltre continua a mantenere buoni rapporti con il suo ex, Max Biaggi, per il bene dei suoi due figli.