Elettra Lamborghini: lo sfogo dopo le multe prese a Buccinasco

Elettra Lamborghini a Buccinasco: "Non hai altro da fare che mandarmi i multoni?".

Elettra Lamborghini ha preso alcune multe a Buccinasco, in provincia di Milano. Di seguito la cantante, rampolla dell’omonima casa produttrice di automobili di lusso, si è lasciata andare a uno sfogo sui social, dove vanta 7 milioni di follower: “Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco, ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni?”.

L’artista ha proseguito: “Ti vieto di farmi le multe Buccinasco, non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, io quel giorno ero a casa mia. E poi ora fanno anche i birichini, non è che ti fanno le multe e ti lasciano l’avviso, così uno capisce cosa ha sbagliato, te la fanno arrivare a casa quindi non so manco cosa è successo, magari non ero manco io”.

Elettra Lamborghini: “Le multe vanno fatte al momento”

Elettra Lamborghini ha proseguito la sua invettiva con una vena di ironia: “Non va bene, le multe vanno fatte al momento” aggiungendo scherzosamente: ” Ho visto tramite l’archivio Instagram e io non ero neanche lì. Eri una donna, birichina che mi hai fatto la multa, non si fa, non si fanno mai le multe a me, sono molto brava a guidare. Prendi nota, non lo fare mai più”.

La risposta del sindaco di Buccinasco

Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, non ha tardato a rispondere allo sfogo di Elettra Lamborghini. Pruiti ha replicato su Instagram: “Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe”.