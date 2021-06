Elettra Lamborghini super sensuale a Mykonos: gli scatti vacanzieri della bella ereditiera

In vacanza sull'isola greca con le amiche, Elettra Lamborghini non manca di dar sfoggio delle sue stratosferiche curve da capogiro

Elettra Lamborghini è ancor più una bomba sexy sotto il sole di Mykonos. Con tutte le armi di seduzione a sua disposizione, la bella ereditiera ha difatti lasciato, una volta di più, tutti i suoi fan a bocca aperta. Citando nel dettaglio la sua ultima hit “Pistolero”, la sexy cantante ha peraltro rincarato la dose precisando: “Ho un bikini solo per te…

ma non mando foto in direct”.

Mi sembra chiaro che il videoclip di Love Again di Dua Lipa sia un tributo a quello di Pistolero di Elettra Lamborghini — Carlita’s (@scrabionata) June 17, 2021

Nella foto in questione, allungata a bordo piscina e dolcemente baciata dal sole, la performer bolognese appare dunque in pieno relax nella sua vacanza da sogno in un resort esclusivo dell’isola greca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini da urlo in vacanza

Sfoggiando curve da infarto in un micro bikini bianco, Elettra Lamborghini si trova quindi a Mykonos insieme alle amiche, mostrando i paesaggi da sogno ma soprattutto il suo fisico stratosferico.

In piena allegria e spensieratezza, la giovane artista si è anche lanciata in un twerking sfrenato per le vie della nota località turistica, lasciandosi scappare persino un incidente hot. Super scatenata nelle danze, la neo moglie di Afrojack ha fatto eccessivamente svolazzare l’abitino bianco che indossava, che si è completamente aperto sul davanti lasciando bene in vista l’intimo nero sottostante.