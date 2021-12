Elettroutensili e utensili: quali scegliere

Avere degli attrezzi in casa, inoltre, consente di risparmiare su quegli interventi che è possibile fare anche da soli senza rivolgersi ad un esperto che potrebbe far pagare la sua manodopera a caro prezzo.

Non tutti ne sono consapevoli, ma uno degli oggetti che bisognerebbe tenere in casa sempre a portata di mano è una cassetta degli attrezzi. Può capitare, infatti, che si rompa qualcosa o che ci sia bisogno di effettuare qualche modifica nell’appartamento e quando si tratta di lavori di piccola portata non c’è bisogno di essere dei veri e propri esperti. Con un po’ di pazienza e di pratica ci si può improvvisare tuttofare. Avere degli attrezzi in casa, inoltre, consente di risparmiare su quegli interventi che è possibile fare anche da soli senza rivolgersi ad un esperto che potrebbe far pagare la sua manodopera a caro prezzo.

Nelle moderne cassette degli attrezzi, però, non si trovano più i classici utensili da lavoro; la tecnologia ha fatto sì che questi ultimi venissero sostituiti dagli elettroutensili, ovvero attrezzi alimentati elettricamente grazie ad una batteria elettrica. Gli elettroutensili sono molto più comodi anche perché non necessitano di essere collegati alla corrente, funzionano, quindi, senza la presenza di un filo. Il fatto che siano senza fili rende i lavori più agili e senza preoccupazioni; inoltre, sarà possibile lavorare anche in punti della casa che non si trovano vicino ad una presa di corrente.

Acquistare gli elettroutensili è molto semplice grazie agli shop di ferramenta online. Vediamo insieme alcuni tra gli attrezzi indispensabili per il fai da te.

Trapano

Il trapano è uno degli attrezzi più utili poiché può svolgere diverse funzioni. Infatti, grazie alle punte intercambiabili, è possibile applicare differenti punte, scalpelli, frese e avvitatori in modo da adattarsi al tipo di lavoro che si sta svolgendo. É importante conoscere bene i vari tipi di punte che possono essere applicate dato che ciascuna serve per un lavoro ben preciso e per un materiale ben preciso, esistono infatti punte per il legno, per il ferro e per il muro.

Utensile multifunzione

L’utensile multifunzione, come suggerisce il nome, è un utensile capace di svolgere più funzioni in base all’accessorio che viene montato sulla testa. Può levigare, tagliare, raschiare diversi tipi di superficie. L’utilità di questo attrezzo sta nel fatto che è possibile avere un unico utensile al quale applicare più complementi, inoltre, comporta un gran risparmio poiché per avere un nuovo accessorio non c’è bisogno di comprarne uno nuovo bensì basta trovare il supporto che si adatta con maggiore facilità.

Valigetta degli attrezzi

Per tutti gli altri attrezzi come: chiavi inglesi, martelli, viti, chiodi, tronchesi e pinze, si potrebbe optare per un set di attrezzi già composto. Acquistare una valigetta già fornita è una scelta ideale soprattutto per coloro che non hanno dimestichezza con gli utensili. In questo caso ci si potrebbe anche recare in un negozio di ferramenta e farsi aiutare da un esperto a comporre il proprio set di attrezzi, ma se non si ha molto tempo a disposizione, online è possibile trovare numerose combinazioni adatte a qualsiasi esigenza.

In ogni caso, a prescindere dall’attrezzo che si utilizza, è importante lavorare sempre in sicurezza, per questa ragione è fondamentale munirsi anche di accessori come guanti e occhiali protettivi per evitare danni fisici. Altra cosa da fare prima di usare un utensile, specialmente se elettrico, è quella di leggere attentamente le istruzioni e i modi d’uso. Imparare l’arte del fai da te può anche essere un modo per sviluppare una nuova passione all’insegna del bricolage ma bisogna tenere sempre a mente che. se il lavoro che si sta andando a fare risulta più difficile del previsto, sarebbe meglio rivolgersi ad uno specialista per evitare di causare danni permanenti e di notevole entità.