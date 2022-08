Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono ottimista, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano". Così Carlo Calenda a proposito dell'accordo con Matteo Renzi, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

I due leader, come annunciato ieri, si incontreranno oggi.