Elezioni 25 settembre, Chiara Appendino si candida con il M5s

Per le elezioni del 25 settembre l'ex premier Conte potrà contare su una ex prima cittadina perché Chiara Appendino ha deciso e si candida con il M5s

Per le elezioni politiche del 25 settembre Chiara Appendino si candida con il M5s. L’ex sindaca di Torino scioglie la riserva e sul Movimento spiega che è “orgogliosa di farne parte”. La già prima cittadina del capoluogo piemontese ha sciolto dunque ogni riserva e, dopo aver incassato un’assoluzione piena per una vicenda giudiziaria che le aveva dato non pochi problemi, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni politiche con il suo “partito” di origine.

Chiara Appendino si candida con il M5s

La Appendino attendeva da giorni una serie di circostanze adatte e quando si sono verificate ha sciolto le riserve ed ha scritto su un post per mezzo dei suoi canali social. Post in cui parte da un preambolo: “Ho sempre detto che la politica si può fare dentro e fuori le Istituzioni e lo credo ancora. Ma è pur vero che è da dentro le Istituzioni che ti assumi la responsabilità di cambiare le cose portando la voce delle persone con cui condividi visione, progetti e obiettivi.

Persone con cui condividi un’idea di futuro“. Poi la Appendino ha ribadito che “la forza politica che meglio incarna la mia idea di futuro è il Movimento 5 Stelle”. E ancora: “Un movimento che ho seguito dalle piazze alle Istituzioni, dalle proteste alle proposte, dalle battaglie vinte agli errori commessi“.

“A disposizione del progetto di Conte”

Quindi si dice “orgogliosa di farne parte”. E in chiosa: “Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche”.