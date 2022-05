Elezioni amministrative 12 giugno 2022, chi sono i candidati a Padova?

Chi sono i nove profili candidati alle elezioni amministrative di Padova in programma per il prossimo 12 giugno 2022.

Anche la città di Padova, in Veneto, figura tra i tanti comuni in cui si terranno le elezioni amministrative il 12 giugno 2022. In quella data, denominata Election Day, si voterà anche il Referendum sulla Giustizia. Scopriamo chi sono i nove candidati sindaco della città veneta.

Elezioni amminstrative Padova 12 giugno 2022: le tre forze politiche

Sergio Giordan, primo cittadino in carica, si ripresenterà alle elezioni amministrative sostenuto da una grande coalizione di centrosinistra. Tra i partiti e le liste civiche che appoggiano la sua candidatura vi sono: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Coalizione Civica, Padova Bene Comune, Giordani sindaco, Padova Futura, Padova Insieme e Per Padova. Il centrodestra si prepara ad affrontare come seconda forza queste elezioni e presenta l’industriale Francesco Peghin.

Il candidato è sostenuto da: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Popolo della Famiglia, Più Padova e Francesco Peghin sindaco. La terza forza è invece rappresentata da una lista civica chiamata Torna Padova, che ha candidato l’ex rugbista Lorenzo Innocenzi.

Gli altri candidati alle amministrative nella città di Padova

Per quanto riguarda gli altri candidati, vi sono: