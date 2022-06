Elezioni amministrative 12 giugno 2022, i risultati del voto

Tutti i dati aggiornati in tempo reale sui risultati delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022: lo spoglio delle schede inizierà alle 14 di lunedì.

Domenica 12 giugno 2022 i cittadini di mille comuni italiani saranno chiamati ad esprimersi, oltre che sui cinque referendum in tema di giustizia promossi da Lega e Partito Radicale, anche sul rinnovo del Consiglio Comunale: qui i risultati delle elezioni amministrative resi noti dal Ministero dell’Interno.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022: i risultati

Come di consueto, Notizie.it seguirà tutte le fasi del voto, dall’apertura dei seggi elettorali (prevista alle 7), al monitoraggio dell’affluenza fino allo spoglio e al risultato finale. Alle 23, orario in cui verranno chiusi i seggi e verrà comunicato il dato finale sugli aventi diritto recatisi alle urne, gli scrutatori inizieranno ad esaminare le schede del referendum. Lo spoglio di quelle relative alle amministrative avrà invece luogo a partire dalle 14 del giorno successivo.

Una volta che termineranno l’esame delle schede, le sezioni dei singoli comuni comunicheranno i risultati della votazione al Ministero dell’Interno che, man mano che li riceverà, li caricherà sul portale Eligendo. Solo una volta che tutte le sezioni del comune avranno finito l’esame, sarà possibile conoscere il risultato finale e definitivo con il nome del candidato sindaco eletto e dei consiglieri entrati in Consiglio. Già intorno alle 15 (per i paesi con pochi abitanti anche prima) si potranno comunque conoscere i primi esiti parziali che permetteranno di capire l’orientamento del voto.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022, i risultati: dove si vota

Sono circa mille i comuni italiani in cui si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale. Le elezioni coinvolgeranno in particolare quattro capoluoghi di regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila) e ventidue capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo).