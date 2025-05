Elezioni amministrative in Liguria: sfida tra Meloni e Schlein

La battaglia per Genova si intensifica con il voto di domenica e lunedì.

Il contesto elettorale in Liguria

La Liguria si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni amministrative che coinvolgeranno 117 comuni, tra cui Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Con quasi due milioni di italiani pronti a recarsi alle urne, il confronto tra le forze politiche si fa sempre più acceso. In particolare, a Genova, la sfida si concentra tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in un territorio storicamente governato dal centrodestra.

Le strategie dei candidati

Il centrodestra, guidato dall’attuale sindaco Marco Bucci, punta a mantenere il controllo della città. Meloni, insieme ai leader della maggioranza, ha intensificato la campagna elettorale, sottolineando l’importanza di continuare il lavoro avviato negli ultimi anni. “Le forze del centrodestra sono la garanzia per il futuro di Genova”, ha affermato Meloni, evidenziando il suo impegno per la crescita della città.

Dall’altro lato, Schlein cerca di rompere il monopolio del centrodestra, puntando su un messaggio di cambiamento e rinnovamento. “Con Silvia Salis, si volta pagina”, ha dichiarato, cercando di mobilitare l’elettorato intorno a un’idea di futuro migliore per Genova. La sinistra, nonostante le difficoltà, spera di ribaltare le previsioni e conquistare la città.

Il clima di campagna elettorale

Il clima di campagna elettorale è teso, con entrambi i fronti che mobilitano le proprie forze. Mentre i leader del centrodestra si concentrano su Genova, i rappresentanti del centrosinistra si distribuiscono in altre regioni, cercando di costruire alleanze e sostenere i propri candidati. Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha fatto tappa in Calabria e Basilicata, ribadendo l’impegno per un’alternativa alle forze di destra.

In questo contesto, la competizione si fa serrata e le aspettative sono alte. I cittadini genovesi si trovano di fronte a una scelta cruciale, che potrebbe segnare un cambiamento significativo nella governance della città. Con il voto alle porte, l’attenzione è tutta rivolta a Genova, dove il risultato potrebbe avere ripercussioni anche a livello nazionale.