Elezioni: Cacciari, 'pericolo fascismo? Puttanate, dirlo non ha fatto guadagnare un voto al Pd'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Lo spauracchio del fascismo? Sono puttanate. Il fascismo si colloca in una situazione storica completamente diversa. La dimensione culturale e intellettuale del fascismo è completamente diversa, qui ci saranno quattro deficienti che faranno il saluto romano ma non scherziamo".

Lo dice all'Adnkronos Massimo Cacciari, in un'intervista a tutto tondo sui risultati elettorali. "Per il Pd puntare su questo in campagna elettorale non è servito a niente -sottolinea il filosofo ed ex sindaco di Venezia- Non avrà fatto perdere voti ma non ha certo fatto guadagnare un voto".

Per Cacciari, "la campagna da fare sarebbe stata completamente diversa, esattamente quella che hanno fatto i 5 Stelle", dice chiaro il professore.