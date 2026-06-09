Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità dopo le elezioni comunali: ecco cosa è successo.

Una tragedia poco dopo lo spoglio elettorale. Uno dei candidati, di soli 25 anni, è morto in un incidente stradale. I dettagli.

Elezioni comunali 2026: la tragedia dopo lo spoglio elettorale

Un’intera comunità è sconvolta da ciò che è accaduto poco dopo lo spoglio delle elezioni comunali 2026. Uno dei candidati, di soli 25 anni, è morto in un incidente stradale.

Il giovane si stava dirigendo al lavoro dopo aver seguito lo spoglio elettorale quando la sua auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è scontrata violentemente con un altro mezzo guidato da un 45enne. Per il 25enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo di 45 anni è invece rimasto ferito e trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Elezioni Comunali 2026, la tragedia dopo lo spoglio: chi era la vittima

Un candidato di soli 25 anni, come visto, è morto in un incidente stradale poco dopo lo spoglio elettorale. La vittima si chiamava Matteo Mocci, candidato al Consiglio comunale nella lista “S’Innova”, schierata a sostegno della candidata sindaca Cinzia Fenu.

Il dramma si è consumato a Sanluri, nel Medio Campidano, lungo la Strada 17 all’altezza della frazione di Podere Magnaboschi. Il sindaco Alberto Urbi ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti per la vittoria elettorale.