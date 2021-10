Elezioni comunali a Torino 2021, affluenza alle urne: aperti i seggi

Sono 13 i candidati per le elezioni comunali in programma a Torino domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021: le informazioni su affluenza e risultati.

Le elezioni comunali sono iniziate anche a Torino e questo significa che è arrivata la fine dell’era Chiara Appendino. La scelta è varia, ci sono 13 candidati in lizza nella città piemontese per la carica istituzionale.

Elezioni comunali 2021 a Torino e l’affluenza alle urne, dettagli in tempo reale

Le elezioni si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021: sarà possibile recarsi ai seggi il primo giorno dalle ore 7 alle 23, il secondo dalle ore 7 alle 15. Sul sito di Notizie.it sarà possibile conoscere i dati sull’affluenza alle urne, aggiornati in tempo reale, così come i risultati dello spoglio e i commenti dei protagonisti. Gli elettori potranno recarsi alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città di Torino e i rappresentanti del consiglio comunale.

Nel caso in cui un candidato non dovesse raggiungere il 50%+1 dei voti è previsto il ballottaggio, chiamato anche secondo turno, che avverrà tra i due candidati a sindaco che otterranno il maggior numero di preferenze. Le date scelte sono domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Elezioni comunali 2021 a Torino e l’affluenza alle urne, chi sono i candidati e le liste

Sono 13 in tutto i candidati per le elezioni comunali in programma a Torino.

Il centrosinistra ha proposto la candidatura del docente di geologia Stefano Lo Russo e il supporto di sei liste (Moderati, Sinistra Ecologista, Pd, Lo Russo Sindaco, Articolo Uno e Torino Domani). Dall’altro lato c’è invece il centrodestra con l’imprenditore Paolo Damilano (Fratelli d’Italia, Damilano Sindaco, Forza Italia, Progresso Torino, Lega, Sgarbi Rinascimento, e Popolo della Famiglia). Ha scelto di non candidarsi nuovamente Chiara Appendino con il Movimento 5 Stelle: al suo posto c’è Valentina Sganga (Movimento 5 Stelle ed Europa Verde).

Scendono in campo anche Massimo Chiesi (Partito Comunista dei Lavoratori), Giuseppe Di Cristina (Torino Città Futura e Partito Comunista), Paolo Alonge (Movimento 3V), Roberto Salerno (Movimento Ambientalista Italiano), Lorenzo Maria Varaldo (Divieto di licenziare), Ivano Francesco Verra (Noi Cittadini e Italexit), Emilio Mazza (Basta ISEE) e Davide Betti (Partito Gay Lgbt+ e Partito Animalista). A seguire ci sono anche Ugo Mattei (Ugo Mattei Sindaco) e Angelo D’Orsi (Pci, Sinistra in Comune e Popotere al Popolo).

Elezioni comunali Torino 2021 e l’affluenza alle urne, come si vota

Per votare è importante recarsi presso il seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità. Durante l’attività di voto, così come avviene in tutti i luoghi al chiuso, è obbligatorio indossare correttamente la mascherina. Ogni elettore può esprimere la propria preferenza per un candidato a sindaco e anche per una delle liste ad esso collegate: basterà tracciare un segno solo sul nome del candidato, un segno sulla sola lista che lo sostiene oppure su entrambe.

Si possono esprimere un massimo di due preferenze per persone di sesso opposto, pena l’annullamento della seconda preferenza. Valido anche il voto disgiunto che consiste nello scegliere un candidato a sindaco e una preferenza per una lista non collegato ad esso.