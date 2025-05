Elezioni comunali: affluenza e risultati in tempo reale

L'affluenza alle elezioni comunali segna un incremento rispetto al passato, con risultati significativi per i candidati.

Affluenza alle elezioni comunali

Le elezioni comunali di quest’anno hanno registrato un’affluenza significativa, attestandosi al 54,42% su 700 sezioni scrutinate, in netto aumento rispetto al 47,17%% della tornata precedente. Questo dato, comunicato dal Ministero dell’Interno, evidenzia un rinnovato interesse da parte degli elettori per le questioni locali e per il futuro delle proprie comunità.

Risultati degli exit poll

Secondo gli exit poll elaborati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, la candidata sindaca del campo progressista a Genova, Silvia Salis, si trova in una posizione di vantaggio, con una percentuale di voti compresa tra il 53% e il 57%. Il suo principale avversario, Pietro Piciocchi del centrodestra, si attesta tra il 38% e il 42%. Questo scenario potrebbe portare a una vittoria netta senza necessità di ballottaggio, un segnale chiaro della preferenza degli elettori per un cambiamento.

Situazione in altre città

In altre città, i risultati degli exit poll offrono uno spaccato interessante. A Ravenna, il candidato del centrosinistra, Alessandro Barattoni, sembra consolidare la sua posizione con una percentuale tra il 61% e il 65%, evitando il ballottaggio. Al contrario, a Matera, il candidato riformista Roberto Cifarelli è in vantaggio con una forbice tra il 44,5% e il 48,5%, mentre il centrodestra, rappresentato da Antonio Nicoletti, si attesta tra il 31,5% e il 35,5%.

Infine, a Taranto, si prevede un ballottaggio tra Pietro Bitetti del centrosinistra e Luca Lazzaro del centrodestra, con percentuali rispettivamente tra il 37% e il 41% e tra il 20% e il 24%. Questo scenario evidenzia la frammentazione del voto e l’importanza delle alleanze locali.