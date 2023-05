Il primo turno delle elezioni comunali 2023 si era tenuto per la grande maggioranza delle città tra il 14 e 15 Maggio, mentre tra 28 e 29 del mese erano previsti i ballottaggi. In moltissimi centri importanti si è affermata la destra, con Meloni che può esultare e Schlein che ammette la sconfitta.

Elezioni comunali 2023, i sindaci eletti al ballottaggio

Centinaia di città erano già state chiamate alle urne due settimane fa, ma non in tutti i centri era subito stato eletto il sindaco: si è dovuto attendere il risultato del ballottaggio. È questo, per esempio, il caso di Ancona, l’unico capoluogo di regione chiamato a votare e in cui si è vista l’affermazione del candidato di centrodestra Daniele Silvetti, che ha sconfitto Ida Simonella sostenuta da Pd e Terzo Polo. Risultato opposto, invece, a Vicenza, con il neo sindaco Giacomo Possamai che è stato scelto dalla lista dei democratici a discapito dell’uscente Francesco Rucco della destra. Anche Brindisi, Siena, Massa e Pisa vedono l’affermazione convinta del centrodestra, con le vittorie di Giuseppe Marchionna, Nicoletta Fabio, Francesco Persani e Michele Conti. Il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare, si afferma invece a Terni.

I sindaci eletti al primo turno

In alcune città, però, eravamo ancora solo al primo turno, ma ci sono già stati dei verdetti significativi. Prendiamo, ad esempio il caso di Giuseppe Cassì a Ragusa: il candidato del centrodestra ha stravinto con il 62% delle preferenze. Benissimo anche Laura Castelletti a Brescia e Maria Eleonora Celentano a Latina, che ha per la prima volta un sindaco donna. A Imperia gli elettori hanno scelto Claudio Scajola, mentre a Treviso vince il leghista Mario Conte.