Potrebbe arrivare a breve l'annuncio di Vannacci con la Lega per le elezioni Europee 2024. Ecco cosa sta succedendo

Elezioni Europee 2024: la Lega aspetta il sì di Roberto Vannacci, ma spunta anche il nome dell’ex portiere Nazionale Giovanni Galli.

Roberto Vannacci e il sì per le Elezioni Europee nel 2024

In vista delle Elezioni Europee 2024 il militare Roberto Vannacci potrebbe accettare la proposta di finire nella lista ‘Lega per Salvini premier’ e potrebbe arrivare a breve l’annuncio della discesa in campo del generale.

La dichiarazione di Roberto Vannacci per le Elezioni Europee 2024

«Si tratta di scegliere tra tanti partiti, le richieste sono tante, ma si tratta anche di scegliere se candidarmi o no. Le persone vogliono sapere se mi candiderò ma mi piace essere il padrone del mio destino, e quindi è una decisione che riguarda la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro e che prenderò da solo. Una volta che l’avrò presa la comunicherò a tutti gli altri».

Vannacci ed altri candidati della Lega alle elezioni Europee 2024

Tra chi proverà a restare in Ue anche Isabella Tovaglieri, Matteo Adinolfi e Anna Bonfrisco. Al nord i nomi dell’eurodeputato Angelo Ciocca, già vicino al Comitato Bossi, e la milanese Silvia Sardone.

Una candidatura che molti danno per fatta è poi quella dell’ex portiere della Nazionale di calcio, Giovanni Galli, attuale consigliere regionale in Toscana della Lega, già con Forza Italia.