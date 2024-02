Letizia Moratti, dopo aver abbandonato il Terzo Polo, ritorna in Forza Italia e afferma che, in caso di candidatura del partito alle elezioni europee, sarebbe “a disposizione”.

Le parole di Letizia Moratti

Spiega Letizia Moratti in merito all’eventuale candidatura di Forza Italia alle elezioni europee: “Il Partito Popolare Europeo è l’unico argine contro i sovranismi e le derive anti-industriali.” Aggiungendo inoltre: “Devo dire che diversi mondi, ovviamente a partire dal partito, me lo stanno chiedendo. Però adesso è prematuro. Siamo alla vigilia di un importante congresso ed è giusto concentrarsi su questo”. E proprio a proposito di Forza Italia spiega di aver voluto tornare in, “un partito che si rifà ai valori liberali e riformisti della dottrina sociale della Chiesa.”

L’incontro con i figli di Berlusconi

Nelle settimane scorse Moratti ha incontrato i figli di Berlusconi. “La mia percezione è quella di una famiglia che ha sostenuto e continuerà a sostenere Forza Italia nello spirito del fondatore, ma senza ruoli diretti. Poi non so se le cose, in futuro, potranno cambiare” afferma.

In merito alla possibilità di avere un ministero conclude: “Ho detto che mi sembra prematuro parlare di Europee, figuriamoci di un eventuale rimpasto che non mi pare in modo più assoluto all’orizzonte. Per quanto mi riguarda io sono a disposizione del partito.”