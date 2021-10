Elezioni in Calabria, Mimmo Lucano resta fuori dal consiglio regionale

Mimmo Lucano resta fuori dal consiglio regionale in Calabria. La lista “Un’altra Calabria possibile” ha ottenuto solamente il 2,3% dei consensi.

Elezioni in Calabria: Mimmo Lucano fuori dal consiglio regionale

L’esito finale dello spoglio ha confermato l’indicazione già data dai sondaggi.

Mimmo Lucano resterà fuori dal consiglio regionale in Calabria. L’ex sindaco di Riace si era candidato con una lista in sostegno di Luigi De Magistris. La tornata elettorale non lo ha premiato. La lista “Un’altra Calabria è possibile” ha ottenuto solo il 2,3% di consensi, ovvero 18.235 voti, che non le hanno permesso di superare la soglia di sbarramento.

Elezioni in Calabria: Mimmo Lucano non è stato eletto

Dopo la condanna in primo grado a 13 anni e due mesi, Mimmo Lucano non è riuscito ad entrare nel consiglio regionale calabrese. I due seggi attribuiti a Luigi De Magistris andranno alle due liste civiche che hanno ottenuto più voti, ovvero De Magistris Presidente e DeMa. Il resto del Consiglio Regionale sarà composto a maggioranza dal centrodestra, che ha sostenuto il candidato vincente Roberto Occhiuto. I venti seggi saranno divisi in questo modo: sette Forza Italia, quattro Fdi, quattro Lega Salvini, due Forza Azzurri, due Coraggio Italia, 1 Unione di centro.

Al centrosinistra andranno 5 seggi, mentre al MoVimento 5 Stelle i due restanti.

Elezioni in Calabria: il candidato vincente è Roberto Occhiuto

Mimmo Lucano resta fuori dai 29 posti in Consiglio Regionale. Il centrodestra, in Calabria, è sempre molto apprezzato e sostenuto. Prima l’elezione di Jole Santelli e poi, dopo la sua morte, il periodo di transizione guidato da Nino Spirlì. Adesso tocca a Roberto Occhiuto, più moderato. È stato ben chiaro che i cittadini calabresi avevano già deciso di lasciare solo Mimmo Lucano.