Elezioni in India, la figlia di Sonia Gandhi promette smartphone e moto gratis per le ragazze in modo che possano sfuggire alla violenza maschile

Elezioni in India con gadget annessi, la figlia di Sonia Gandhi promette smartphone e moto elettriche gratis per le ragazze: Priyanka Gandhi, discendente di Nehru e con remote presunzioni di eredità spirituale del Mahatma, affila le armi per il difficile voto nell’Uttar Pradesh della primavera 2022.

E come?

Elezioni in India fra moto e smartphone per le ragazze: la promessa “in rosa” di Priyanka

Con smartphone gratuiti per tutte le studentesse 17enni e moto elettriche per le ragazze che prenderanno la maturità nel tormentato stato indiano, quello dove forse la già precaria condizione femminile indiana trova il suo punto di massima difficoltà.

Smartphone e moto per le ragazze: le elezioni in India e la battaglia per l’Uttar Pradesh

La promessa è semplice e basica: se il partito del Congresso andrà al governo dopo le elezioni le donne indiane di quello stato avranno di che avvisare qualcuno o fuggire se dovessero incappare nella violenza maschile che nell’Uttar Pradesh imperversa. Si tratta del secondo impegno della figlia di Sonia Gandhi per conquistare il voto femminile e strappare lo Stato, il più popoloso, al bellicoso partito nazionalista del premier in carica.

India verso le elezioni in Uttar Pradesh: moto elettriche e smartphone nel manifesto di Priyanka Gandhi

Priyanka aveva infatti già annunciato che nelle liste del suo partito il 40% dei candidati saranno donne. La candidata figlia di Sonia e discendente di Indira Gandhi ha aggiunto che questi impegni saranno parte del manifesto elettorale che il suo Partito presenterà prima di Natale.