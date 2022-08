Elezioni: Mirabelli (Pd), 'ho accettato candidatura, futuro non è ancora scritto'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "Stamattina ho firmato l’accettazione della candidatura al Senato nel collegio plurinominale di Milano". Lo annuncia su Facebook il senatore dem, Franco Mirabelli, aggiungendo: "Da domani si torna sul territorio ad ascoltare le persone sul territorio, nei mercati ovunque sia possibile spiegare le proposte del Pd e raccontare il lavoro fatto chiedendo il voto e l’impegno a mobilitare altri".

"In questo mese -scrive ancora Mirabelli- voglio tornare a lavorare coi circoli e a incontrare i comitati di quartiere, i cooperatori e le associazioni con cui ho lavorato in questi anni. A tutte e tutti dobbiamo dire che il 25 settembre si decide molto del futuro del Paese e che quel futuro non è ancora scritto e -conclude- possiamo essere noi a scriverlo".