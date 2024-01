Donald Trump, dopo la vittoria nei caucus dell’Iowa e in vista delle prossime primarie in New Hampshire, ha attaccato la repubblicana rivale Nikki Haley, definendola pro Biden, pro Cina e pro immigrazione.

Trump attacca la sua avversaria

“Nikki Haley è pro Biden, pro immigrazione e pro Cina. Conta sul fatto che i democratici si infiltrino nelle vostre primarie per vincere in New Hampshire. Non sta facendo per niente bene nei sondaggi, è arrivata terza in Iowa” ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti.

L’ABC, intanto, dopo che Haley aveva posto come condizione alla sua partecipazione la presenza di Biden o Trump, ha deciso di cancellare il dibattito tra i candidati alle elezioni Usa 2024 previsto inizialmente per domani, giovedì 18 gennaio.

DeSantis: “Perderemo le elezioni con Trump candidato”

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, è intervenuto durante un incontro con gli elettori trasmesso su Cnn dal New Hampshire: “Tra Donald Trump, Nikki Haley e Joe Biden sono l’unico candidato presidente che ha accettato di partecipare al dibattito“. DeSantis ha anche attaccato l’ex presidente, affermando: “Se Donald Trump dovesse essere il candidato dei repubblicani perderemmo le elezioni, che diventerebbero un referendum sui suoi guai giudiziari“.

