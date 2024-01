Parte nel migliore dei modi la corsa di Donald Trump verso le elezioni in Usa del 2024: il tycoon ha vinto largamente i caucus in Iowa

I media americani hanno dato molto presto l’anticipazione (facendo infuriare Ron DeSantis): Donald Trump ha vinto i caucus repubblicani in Iowa. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America inizia nel migliore dei modi la sua corsa verso la Casa Bianca in versione 2024.

Elezioni Usa 2024, Trump vince i caucus in Iowa: le percentuali

Donald Trump ha vinto, anzi, ha stravinto, i caucus repubblicani in Iowa. A poco più di mezz’ora dall’inizio delle votazioni, era già circolata la notizia della schiacciante vittoria dell’ex inquilino della Casa Bianca, ottenuta con oltre il 50% delle preferenze. Nonostante i dubbi della vigilia, il governatore della Florida Ron DeSantis si è piazzato al secondo posto, mettendosi alle spalle Nikki Haley. Fine della corsa, invece, per Vivek Ramaswamy. “Non siamo riusciti ad ottenere quella sorpresa che volevamo questa sera” – ha dichiarato proprio Ramaswamy – “Non posso essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Sono molto spaventato per il nostro Paese, serve qualcuno che pensi all’America first”.

Elezioni Usa 2024, Trump vince i caucus in Iowa: la reazione dell’ex presidente

“Penso davvero che questo sia il momento in cui tutti nel nostro Paese si uniscano” – ha espresso così tutta la sua soddisfazione Donald Trump scrivendo un messaggio sul social Truth – “Vogliamo unirci, che siate repubblicani, democratici, liberali o conservatori, sarebbe così bello se potessimo unirci e raddrizzare il mondo, risolvere i problemi e trovare soluzione a tutta la morte e la distruzione a cui stiamo assistendo“.