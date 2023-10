Elga Enardu: "Matrimonio finito perché senza figli? Ecco la verità"

Dopo una storia d’amore lunga e duratura, Elga Enardu ha stupito tutti annunciando la fine della sua unione con Diego Daddi.

Elga Enardu: la rottura da Diego Daddi

Come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi – che si erano conosciuti a Uomini e Donne – ha colto di sorpresa i fan, che da giorni stanno chiedendo ai due di fornire delucidazioni sulle cause del loro addio. Nelle ultime ore la stessa Elga ha deciso di intervenire in merito alla vicenda e ha risposto ad alcune domande dei fan sui social. “Secondo te il fatto di non aver avuto (voluto?!) figli ha influito sulla fine del vostro rapporto?“, le ha chiesto qualcuno, a cui l’ex tronista sarda ha risposto: “No, e ringrazio Dio di non averne“. Qualcuno le ha anche chiesto: “Cos’è che non deve fare il proprio compagno per non fare allontanare la donna?”, e lei ha risposto: “Tradirla“.

Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Elga Enardu tornerà a parlare della questione ma, al momento, non sono note ulteriori informazioni a riguardo. Diego Daddi nel frattempo ha svelato via social di essere intenzionato a fare di tutto per tornare insieme alla moglie e in tanti credono che alla base della rottura tra i due possa esserci stato un tradimento.