A distanza di qualche giorno dall’annuncio della rottura da parte di Elga Enardu, Diego Daddi ha rotto il silenzio. L’ex volto di Uomini e Donne ha parlato della fine del suo matrimonio, sottolineando che farà di tutto per recuperare.

Diego Daddi rompe il silenzio sulla rottura da Elga Enardu

Il matrimonio di Elga Enardu e Diego Daddi sembra essere giunto al capolinea. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto le valige e ha lasciato la casa coniugale, portando con sé i suoi due cani. Non ha dato molte spiegazioni ai fan, ma ha lasciato intendere che la sua vita è stata completamente stravolta. Nelle ultime ore, anche Diego ha fornito la sua versione dei fatti.

Le parole di Diego Daddi

Via Instagram, Daddi ha così parlato della rottura da Elga Enardu:

“Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile, ma non posso rimanere indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto. Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”.

Perché Diego ed Elga si sono lasciati?

Diego non ha svelato i motivi della rottura da Elga, ma ha ammesso che farà di tutto per recuperare il suo matrimonio. Non solo, ha sottolineato che tornare con la Enardu è ciò che desidera di più. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: c’è stato un tradimento? Per il momento, non è dato saperlo.