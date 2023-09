Elga Enardu e Diedo Daddi si sono lasciati? "Lei ha fatto le valigie"

Una post di Elga Enardi ha lasciato supporre a molti dei suoi fan che la sua lunga e importante storia d’amore con Diego Daddi sia giunta al capolinea.

Serena Enardu e Diego Daddi: l’addio

Secondo i rumor in circolazione, Serena Enardu e Diego Daddi si sarebbero detti addio. I due si sono conosciuti tra il 2008 e il 2009 a Uomini e Donne e, nel 2017, sono diventati marito e moglie. Nelle ultime ore la stessa Elga ha postato sui social un messaggio che lascerebbe supporre la fine della sua lunga e importante unione con Diego. “Buongiorno, leggermente sconvolta ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia“, ha scritto sui social la sorella di Serena Enardu, e ancora: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi (…) Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)“.

Al momento Diego Daddi non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tantissimi, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo farà e se emergeranno ulteriori conferme in merito alla vicenda.