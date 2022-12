Pago e Serena Enardu di nuovo insieme: le prime parole del cantante

Dopo gli innumerevoli tira e molla e le frecciatine e le recriminazioni reciproche, Pago e Serena Enardu hanno deciso di riprovare a stare insieme.

Il cantante ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione.

Pago e Serena Enardu di nuovo insieme

Da alcuni mesi a questa pate, pago e Serena Enardu sono tornati a formare una coppia e in queste ore il cantante ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione. Negli scorsi anni lui e Serena si erano lasciati e rimessi insieme più e più volte (anche durante la loro esperienza al GF Vip) e per finire si erano lasciati tra grande clamore, scagliandosi contro frecciatine e accuse reciproche.

In queste ore Pago ha pubblicato nelle sue stories un’immagine in cui si vede il sole della Sardegna e Serena è ritratta di spalle. “Ci sono cascato di nuovo”, ha scritto Pago nella didascalia all’immagine.

La storia tra i due proseguirebbe ormai da diversi mesi ma finora entrambi hanno deciso di viverla nel massimo riserbo e non hanno rilasciato dichiarazioni in merito al ritorno di fiamma. A ottobre, in merito al suo riavvicinamento al cantante, Serena Enardu si era limitata a dire: “Ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione”.

La storia tra i due questa volta è destinata a durare?