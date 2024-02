Un vero e proprio dramma si è consumato nelle scorse ore al confine tra la Colombia e il Panama, in sud America, dove un elicottero militare è caduto all’improvviso non dando scampo a 4 persone che viaggiavano su di esso. Il bilancio, oltre a far segnare 4 vittime, si compone anche di altri 3 feriti.

Elicottero militare precipita in Colombia: l’incidente

I 7 miltari stavano viaggiando a bordo dell’elicottero Black Hawk dell’Esercito nel territorio del dipartimento di Choco, una zona della Colombia sita non troppo distante dal confine con un altro paese Sudamericano, il Panama. Ad un tratto, per cause ancora tutte da accertare, il mezzo ha perso quota fino ad andare a schiantarsi. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’elicottero, che stava portando a termine un’operazione di rifornimento, si sia sbilanciato in volo mentre si avvicinava all’eliporto.

Elicottero militare precipita in Colombia: il bilancio

Il pilota avrebbe perso ad un tratto il controllo dell’elicottero e lo schianto è stato inevitabile. Il tremendo bilancio è di quattro morti e tre feriti gravi. Il mezzo in questione era un Sikorsky UH-60 Black Hawk. Sono in corso le indagini per capire che cosa è realmente successo ad alta quota.