Elisa Isoardi conduttrice del Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Elisa Isoardi potrebbe essere una delle nuove conduttrici del Festival di Sanremo 2022. Tutto quello che c'è da sapere.

La lunga pausa televisiva di Elisa Isoardi starebbe per terminare: secondo indiscrezioni Amadeus la vorrebbe al suo fianco al Festival di Sanremo.

Elisa Isoardi a Sanremo 2022

Secondo alcuni rumor in circolazione la conduttrice Elisa Isoardi potrebbe prendere parte al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice.

L’indiscrezione non ha ancora ricevuto conferme e in tanti si chiedono se Amadeus svelerà presto alcuni dettagli riguardanti la notizia. Dopo aver preso parte a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha vissuto un lungo periodo di pausa dalla tv e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di rivedere la conduttrice in tv.

Elisa Isoardi: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata negli ultimi mesi Elisa Isoardi è stata paparazzata di nuovo in compagnia del suo ex fidanzato, Alessandro Di Paolo.

I due si erano separati circa un anno fa e da allora la showgirl aveva confermato di voler restare single. Precedentemente la conduttrice è stata legata al leader leghista Matteo Salvini, con cui la storia era naufragata in maniera pacifica.

La conduttrice non ha mai fatto segreto di desiderare presto una famiglia tutta sua. “E’ un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà sia il momento che il progetto giusto… servono questi momenti di riflessione”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione.

Meglio, così quando arriverà sarò pronta. Se uno capisce sé stesso capisce meglio anche l’altro”.

Elisa Isoardi: la pausa televisiva

Sulla lunga assenza della conduttrice dal piccolo schermo si è espresso anche Maurizio Costanzo, che ha affermato: “Deve scontrarsi con una difficoltà ovvero la concorrenza. Tante presentatrici hanno il loro spazio o ambiscono ad averlo”. Elisa Isoardi si è mostrata serena durante questo periodo in cui ha vissuto lontana dai riflettori ma in tanti tra i suoi fan si chiedono quando la conduttrice tornerà finalmente in tv.

Quella di Sanremo 2022 sarà la sua occasione? Al momento sulla questione tutto tace e del resto Amadeus non ha svelato alcun dettaglio in merito alla questione. Oltre a Elisa Isoardi si vocifera che saranno allo show come co-conduttrice anche Matilde Gioli, Alessia Marcuzzi e Matilde De Angelis (mentre è data per certa l’assenza di Fiorello a questa nuova edizione della kermesse).