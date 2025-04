Un addio atteso

Elisa Isoardi, nota conduttrice piemontese, ha annunciato il suo addio a Linea Verde Italia, il programma di Rai Uno che ha condotto insieme a Monica Caradonna dal 2023. Secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio.it, la Isoardi non sarà più presente nel programma a partire dalla prossima stagione, lasciando spazio a nuove opportunità all’interno della rete pubblica.

La decisione di interrompere la sua avventura in Linea Verde Italia sembra essere legata a una strategia della dirigenza Rai, che intende affidarle un programma in studio nella fascia daytime. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un’importante evoluzione nella carriera della conduttrice, che ha già dimostrato le sue capacità in vari contesti televisivi.

Nuove prospettive in Rai

Le voci circolano su un possibile nuovo programma per la Isoardi, che potrebbe andare in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno, sostituendo Emma D’Aquino a Sabato in Diretta. Questa mossa appare necessaria, considerando gli ascolti non entusiasmanti del talk show che ha preso il posto di Italia Sì. Se confermata, la Isoardi tornerebbe a intrattenere il pubblico il sabato, ma con un orario diverso, intorno alle 17.

Il cambiamento di programma potrebbe rivelarsi una mossa vincente per la Rai, che cerca di rinnovare la propria offerta televisiva e attrarre un pubblico più ampio. La Isoardi, con la sua personalità vivace e il suo stile coinvolgente, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la rete.

Un furto inaspettato

Nonostante le novità professionali, la Isoardi ha recentemente vissuto un episodio spiacevole. Durante le riprese di Linea Verde a Livorno, è stata derubata nel suo van. I ladri hanno portato via il suo cellulare e altri effetti personali, inclusi documenti e carte di credito. La conduttrice ha condiviso l’accaduto sui social, esprimendo gratitudine verso la polizia per la loro prontezza nel gestire la situazione.

Nonostante il furto, la Isoardi ha mantenuto un atteggiamento positivo, sottolineando che ci sono situazioni ben più gravi nella vita. La sua resilienza e il suo spirito ottimista sono un esempio di come affrontare le avversità con determinazione e positività.