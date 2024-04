Elisabetta Canalis super felice per la nuova adozione a quattro zampe: "Abbiamo aggiunto un posto a tavola"

Elisabetta Canalis ha condiviso un toccante messaggio su Instagram annunciando la sua adozione di Charlie, un cagnolino anziano di 10 anni che è stato abbandonato nel canile. Nella sua pubblicazione, la showgirl esprime la sua delusione riguardo al trattamento riservato ai cani più in la con gli anni, descrivendo Charlie come “abbandonato come una scarpa vecchia“. Tuttavia, nonostante le avversità, ha aperto il suo cuore e la sua casa a questo dolce animale a quattro zampe. Condivide anche un video che mostra la nuova vita insieme a Charlie, evidenziando il loro legame speciale.

Canalis, l’amore per i cani come Tiziano Ferro

Elisabetta Canalis e il suo caro amico Tiziano Ferro condividono una passione profonda per i cani e sono entrambi molto attivi nel sensibilizzare sul tema dell’adozione presso i canili di Los Angeles. Recentemente, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, ha adottato Charlie, un dolce cagnolino anziano di 10 anni abbandonato.

Il toccante messaggio sui social

Nel suo toccante post su Instagram, Elisabetta ha espresso la sua emozione per questa nuova aggiunta alla famiglia, descrivendo Charlie come un cane che, nonostante l’età e le circostanze difficili, ha mantenuto la sua gioia di vivere. La sua decisione di accoglierlo è stata motivata dalla sua volontà di offrire una seconda possibilità a un cane anziano, spesso trascurato nei canili.

La risposta affettuosa dei fan è stata travolgente, con il compagno di Elisabetta, Georgian Cimpeanu, che ha espresso il suo desiderio di accogliere Charlie a braccia aperte nella loro vita. Questo gesto dimostra l’impegno della showgirl nel fare la differenza nella vita degli animali bisognosi e nell’ispirare gli altri a fare lo stesso.