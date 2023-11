Elisabetta Canalis torna a Los Angeles: "Corro dalla mia Skyler, lassù qualcuno mi protegge"

Elisabetta Canalis è rientrata a Los Angeles dopo aver trascorso l’ultimo periodo in Italia per motivi di lavoro e, sui social, ha voluto scrivere un profondo messaggio dedicato a ciò che la vita le ha regalato.

Elisabetta Canalis: il messaggio

Elisabetta Canalis ha stupito I fan scrivendo un lungo e inaspettato messaggio su questo ultimo periodo della sua vita, che ha trascorso in grossa parte in Italia. Ora che la showgirl è rientrata a Los Angeles, la sua priorità è trascorrere del tempo con sua figlia Skyler Eva che, nel frattempo, è rimasta con il padre Brian Perri (i due si sono separati pacificamente un anno fa).

“Si va a casa. L’ho detto già diverse volte, in questi ultimi mesi, lasciando l’Italia e imbarcandomi verso gli Stati Uniti dove vivo da oltre 10 anni, infatti, ultimamente, ho passato molto tempo nel nostro Paese tornando sempre a casa non appena finivo di lavorare, per correre da Skyler. È stato bello rivedere gli amici di sempre e mi è pesato non poterli incontrare di nuovo tutti, conoscere persone nuove, ritornare a far parte di dinamiche lavorative che ho amato, forse, più di prima. È stato bello ritornare a fare cosa che ho vissuto più da ragazzina che negli ultimi ani, più di quando davo le opportunità per scontate perché facevano parte di una “routine”, una routine molto speciale, sia chiaro, ma è vero che per comprendere meglio le cose, a volte, è necessario stare lontani, crescere e maturare una consapevolezza dara solo dall’esperienza di vita e dallo scorrere naturale del tempo”, ha scritto l’ex velina sui social, e ancora: “Per alcuni di noi non è così, non si ha necessariamente bisogno di staccare, di isolarsi, di imparare perché con quella maturità certe persone ci nascono o la acquisiscono velocemente. Di sicuro, più velocemente di me. Per questo ringrazio ogni giorno delle innumerevoli possibilità che la vita mi sta dando e che mi darà… un po’ perché ho pagato un prezzo alto, un po’ perché sono certa che lassù qualcuno mi protegga. Dopo questo pi***ne vi mando un bacio grandissimo”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul conto della sua vita privata visto che, da alcuni mesi a questa parte, la showgirl è uscita allo scoperto con il suo istruttore di kicx boxing, Georgian Cimpeanu.