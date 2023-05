Elisabetta Canalis, dopo l’addio al marito Brian Perri, è uscita allo scoperto con Georgian Cimpeanu, kickboxer nonché suo allenatore. I due sono stati pizzicati mano nella mano.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono una coppia

Dopo il divorzio da Brian Perri, Elisabetta Canalis ha ritrovato il sorriso accanto a Georgian Cimpeanu. Kickboxer e suo allenatore, è soprannominato iceman, ovvero uomo di ghiaccio. Dopo le prime paparazzate a Miami e a Milano, il settimanale Chi li ha beccati mano nella mano. I due, quindi, non si nascondono più e hanno deciso di uscire allo scoperto.

Elisabetta Canalis: nuova vita con Georgian

“È amore alla luce del sole“, titola il servizio che il settimanale Chi ha dedicato a Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Anche se i due non hanno confermato o smentito la relazione, la relazione in corso è chiara a tutti. La rivista di Alfonso Signorini ha pubblicato foto che non lasciano spazio a dubbi: l’ex velina di Striscia la Notizia e il nuovo fidanzato passeggiano mano nella mano a Los Angeles.

Elisabetta: Georgian è la causa del divorzio da Brian?

Elisabetta e Georgian appaiono molto complici. Si abbracciano, scherzano e si scattano qualche foto di coppia. La Canalis e Cimpeanu sono stati pizzicati a West Hollywood, area di Los Angeles tra Beverly Hills e Downtown ricca di negozi e ristoranti. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: iceman è la causa del divorzio tra la bella Eli e il marito Brian? Il settimanale Chi ha scritto: “Se anche Cimpeanu non fosse stato la causa dell’allontanamento dall’ex marito, sicuramente ne è stato l’effetto“.