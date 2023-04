Elisabetta Canalis e il ragno nella villa in California: il video nelle Instagram stories

Elisabetta Canalis e il ragno nella villa in California: il video nelle Insta...

Un ospite inaspettato nella villa in California di Elisabetta Canalis. Nelle ultime Instagram stories del profilo dell’ex velina si vedono più video nei quali è in bella mostra un ragno che si aggira sulle mura domestiche. Ma non si tratta di un ragno qualunque, sembra che sia un esemplare particolarissimo. A catturarlo è stata l’amica della showgirl, Lucia di Mattia.

Un ragno tropicale in casa dell’ex velina

«Menomale che c’è Lucia». Dovrebbe trattarsi di un sun spiders (solifuga), un ragno comune nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo. Elisabetta ha filmato per intero la scena fino alla cattura da parte dell’amica: bloccato inizialmente con un bicchiere addosso alla parete, è stato poi trasportato fuori nel bicchiere coperto con un cartoncino e finalmente liberato nel giardino.

La ricerca dell’esemplare su Google

Dopo la cattura Elisabetta ha avuto la curiosità di fotografare l’animale e cercare attraverso la foto qualche dettaglio in più sull’esemplare di aracnide che si aggirava per casa sua: «Sono i ragni più veloci e vivono nelle zone d’ombra, da qui il nome che fugge dal sole. Il loro morso è doloroso ma non sono velenosi», ha commentato Elisabetta Canalis sempre nelle Instagram stories cercando di spegnere la tensione con qualche battuta qua e là.