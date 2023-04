Maddalena Corvaglia sull'amicizia interrotta con Elisabetta Canalis: "Meglio voltare pagina"

La bionda e la mora. Mimì e Cocò. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Insieme hanno fatto sognare milioni di italiani con i loro stanchetti sul bancone di Striscia la notizia. Un rapporto lavorativo subito decollato verso l’amicizia, per poi diventare addirittura fraterno. Tre anni fa lo stop. Netto. Inaspettato. Le due hanno interrotto ogni tipo di comunicazione e né l’una né l’altra ha mai lasciato dichiarazioni a riguardo. Ecco le parole dell’ex velina bionda in un’intervista rilasciata a Oggi.

«Le vorrò per sempre bene»

Alla domanda sulla sua ex collega Maddalena Corvaglia ha risposto: «Elisabetta Canalis? Meglio voltare pagina. […] Non abbiamo mai litigato. Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene: ce n’è stato tanto, ce ne siamo volute. E io le vorrò per sempre bene». Per anni le due sono state inseparabili e sempre presenti l’una negli avvenimenti importanti della vita dell’altra, e viceversa: entrambe trasferitesi negli Stati Uniti per seguire l’amore, entrambe hanno già chiuso le loro storie (Elisabetta con il chirurgo Brian Perri e Maddalena con il chitarrista Stef Burns), entrambe mamme di una figlia.

Da amiche a socie in affari

In America le due ex veline avevano messo su insieme un’attività imprenditoriale: un centro fisioterapico a Los Angeles, anch’esso rimasto vittima della loro rottura nel 2020. Che si sia trattato di divergenze sul lavoro? Nessuno può dirlo. E a quanto sembra le due continuano a voler tenere privati i motivi della fine della loro amicizia.