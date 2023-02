Sanremo 2023, Elisabetta Canalis fatta fuori all'ultimo: non l'ha presa bene

Sanremo 2023, Elisabetta Canalis fatta fuori all'ultimo: pare che l'ex velina non abbia preso bene la cosa.

Come avvenuto lo scorso anno, anche al Festival di Sanremo 2023 Elisabetta Canalis avrebbe dovuto avere un ruolo di rilievo.

Amadeus & Co, però, l’avrebbero fatta fuori all’ultimo momento e l’ex velina non avrebbe per niente gradito la cosa.

Sanremo 2023: Elisabetta Canalis fatta fuori all’ultimo

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Elisabetta Canalis avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2023 con lo stesso ruolo dello scorso anno. Eppure, Amadeus e il suo staff, forse viste le critiche della passata edizione, hanno deciso di farla fuori all’ultimo minuto.

Elisabetta Canalis fuori da Sanremo 2023: il motivo

Sul settimanale Oggi si legge:

“All’ultimo momento qualcosa è andato storto e la poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer”.

Pare che la Canalis non abbia affatto preso bene la cosa, tanto che il suo manager starebbe facendo di tutto per farla diventare ospite fissa di qualche format di mamma Rai.

Per il momento, Elisabetta non ha commentato la vicenda. Al posto suo, per lo spot della Regione Liguria del Festival di Sanremo 2023, il regista Fausto Brizzi ha scelto Maurizio Lastrico e l’attrice genovese Alice Arcuri. La pubblicità, con la frase che sembra una frecciatina rivolta alla Canalis (“Perché l’America è qui“), sta riscuotendo un discreto successo.