Elisabetta Gregoraci accompagna Nathan a scuola: quanto costa l’istituto?

Elisabetta Gregoraci accompagna Nathan a scuola: quanto costa il prestigioso istituto di Monaco?

Vacanze finite per Elisabetta Gregoraci. La showgirl è tornata a Monaco perché per il figlio Nathan Falco è tempo di rimettersi sui libri. Il primo giorno di scuola è stato ovviamente condiviso sui social: quanto costa la retta annuale del prestigioso istituto?

Elisabetta Gregoraci accompagna Nathan a scuola

Elisabetta Gregoraci è tornata a Monaco: l’estate è finita e l’agenda è fitta di appuntamenti importanti. Il primo, senza ombra di dubbio, è con la scuola di Nathan Falco. Il ragazzino ha 12 anni e frequenta la prestigiosa The International School of Monaco. Rispetto agli istituti italiani, la prima campanella suona qualche settimana prima e il figlio di Flavio Briatore non si è fatto trovare impreparato. Elisabetta ha accompagnato Nathan a scuola e ne ha approfittato per condividere su Instagram questo momento importante.

Quanto costa la scuola di Nathan Falco?

La scuola The International School of Monaco si trova nella zona di Port Herchule e accoglie circa 700 allievi. Si tratta di un istituto che accoglie bambini e ragazzini dall’età di 3 anni fino a 18. Una formazione continuativa, che la rende una delle 5 migliori scuole private di tutta Europa. Ovviamente, il costo non è propriamente accessibile: si va dai 10 ai 30mila euro all’anno.

Le parole di Elisabetta per Nathan Falco

Elisabetta, a didascalia dello scatto che immortala Nathan Falco nel primo giorno di scuola, ha scritto: