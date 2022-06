Elisabetta Gregoraci è single: “Con un ex marito e un figlio è difficile”

Elisabetta Gregoraci è single: a suo dire, "Con un ex marito famoso e un figlio adolescente", è difficile trovare il principe azzurro.

Elisabetta Gregoraci, strano ma vero, è single. La showgirl ha confessato che con un ex marito famoso e un figlio adolescente è davvero difficile trovare un amore che possa considearsi tale.

Elisabetta Gregoraci è single

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha collezionato diversi flirt, ma non ha incontrato nessun uomo che le abbia fatto perdere la testa.

Intervistata dal settimanale Grazia, la showgirl ha confessato che è single perché è davvero difficile trovare l’altra metà della mela. Il suo nome, così come quello dell’ex marito, è piuttosto ingombrante e anche il fatto di avere un figlio adolescente non le semplifica la ricerca del principe azzurro.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci ha dichiarato:

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata. (…) Aggiungiamo che poi ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire”.

Il cuore della bella Elisabetta, quindi, è libero come non mai. E’ consapevole di essere una donna impegnativa, ma nonostante tutto spera di trovare l’amore.

Il desiderio di Elisabetta Gregoraci

Anche se non ha ancora trovato un uomo per la vita, la Gregoraci sa che al suo fianco ci sarà sempre il figlio Nathan Falco. In ogni modo ha un grande desiderio: avere un partner a cui mostrare cosa c’è nel suo cuore.

La showgirl, che sta per tornare in tv con Battiti Live, ha ammesso: