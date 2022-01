Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Briatore? “Siamo complici”

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l'ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, con cui ha trascorso le festività natalizie tra Roma e Malindi.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: il ritorno di fiamma

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito, Flavio Briatore, con cui la showgirl è stata avvistata a Roma, a Monte Carlo e a Malindi solo nelle ultime settimane.

Sulla questione è intervenuta la stessa ex gieffina che ha spiegato come starebbero davvero le cose tra lei e l’ex marito, padre di suo figlio Nathan Falco: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…”, ha ammesso, e ancora: “Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo (…) Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici.

A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.

Elisabetta Gregoraci: la separazione

La separazione da Flavio Briatore non è stata affatta facile per Elisabetta Gregoraci, che però ha sempre ammesso di voler mantenere un equilibrio con il suo ex marito per il bene del figlio Nathan, molto legato a entrambi. La showgirl e il famoso imprenditore, nonostante siano separati, trascorrono di solito insieme le feste di Natale e, quest’anno, anche il Capodanno (che hanno trascorso a Malindi).

Elisabetta Gregoraci: l’amore

Nonostante in passato abbia avuto una liaison con Francesco Bettuzzi oggi Elisabetta Gregoraci risulta essere single, ma lei stessa ha ammesso di avere un gran numero di corteggiatori. “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini – ha raccontato –. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa (…) Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più.

Mi vuole tutta per sé…”