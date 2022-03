Elisabetta Gregoraci: “Sto male, ho gli incubi la notte”

Elisabetta Gregoraci ha rivelato ai fan i motivi per cui avrebbe degli incubi e si è sfogata via social.

Così come altre celebrità anche Elisabetta Gregoraci ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto scoppiato in Ucraina nei giorni scorsi e si è sfogata con i fan dei social.

Elisabetta Gregoraci: la guerra in Ucraina

Come Michelle Hunziker, Simona Ventura e altre celebrità, anche Elisabetta Gregoraci ha utilizzato i suoi canali social per esprimere la sua preoccupazione verso il conflitto scoppiato a causa dell’inviato dell’esercito russo in Ucraina.

L’ex moglie di Briatore attraverso i suoi canali social ha infatti affermanto:

“Vi dico la verità, mi vedere sempre sorridente e positiva, è giusto che sia così, però, devo essere sincera, sono giornate in cui sono ‘down’, sono molto preoccupata”, e ancora:

“Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzatosto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo così tanto in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male”.

Infine la showgirl ha lanciato un appello:

“Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto”.

L’ex marito Flavio Briatore

Nei mesi scorsi si è più volte parlato di un presunto riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex marito, Flavio Briatore, che hanno trascorso insieme anche il San Valentino.

La showgirl ha smentito la questione e ha precisato che lei e Briatore continuerebbero a frequentarsi unicamente per il bene del figlio avuto insieme, Nathan Falco.