Elisabetta Gregoraci: “Nathan? Ha scoperto le ragazze, tale padre tale figlio”

Elisabetta Gregoraci ha confessato alcuni retroscena sulla vita privata di suo figlio, Nathan Falco, che a suo dire avrebbe iniziato a provare interesse per le ragazze.

Elisabetta Gregoraci: il figlio e le ragazze

Il “piccolo” di casa Briatore non è poi così tanto piccolo, e infatti la stessa mamma Elisabetta Gregoraci ha confidato che, da alcuni mesi a questa parte, si sarebbe accorta dei cambiamenti avvenuti in Nathan Falco, che sarebbe cresciuto e starebbe iniziando a provare interessi più “da adulto”, come trascorrere del tempo con gli amici e tra i suoi primi amori.

“Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori.

Da qualche mese vedo arrivare cuori sul suo telefonino, il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici: credo che, dopo il calcio e la PlayStation, abbia scoperto le ragazze. Il 18 marzo abbiamo festeggiato il suo compleanno e, nella lista degli invitati, erano quasi tutte femmine. A un certo punto ho visto Nathan seduto in mezzo a tutte queste ragazzine e la cosa mi ha fatto molto sorridere, così gli ho scattato una fotografia di nascosto.

Avevano la sua età, ma un paio sembravano più grandi e, da buona mamma calabrese, le ho scrutate con attenzione. Sono allenata dopo 13 anni con Flavio (ride, ndr). Ho mandato la foto a Flavio, che non era con noi, e gli ho scritto: “Briatore figlio batte Briatore padre 10 a 0″, ha confessato la showgirl, che con il suo ex marito continua a mantenere un buon rapporto.

Il rapporto con Briatore

Dopo la separazione consensuale, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno manifestato il desiderio di continuare a vivere vicini per poter trascorrere entrambi la maggior parte del tempo con il loro bambino. I due hanno anche trascorso insieme le ultime feste in famiglia e a proposito dell’ex marito Elisabetta Gregoraci ha detto:

“Gli auguro di avere sempre la salute e di godersi quello che ha creato. Ha una vita impegnata e bellissima, deve pensare a se stesso come a un uomo fortunato perché in tutti questi anni ha avuto tanto: una famiglia meravigliosa e, anche se il sogno d’amore si è interrotto, la famiglia ci sarà sempre”.