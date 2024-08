Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Alessandro Basciano. Dopo le paparazzate di qualche giorno fa, in molti hanno iniziato a parlare di una loro frequentazione: è davvero questa la realtà dei fatti?

Elisabetta Gregoraci: il presunto flirt con Alessandro Basciano

Qualche giorno fa, il settimanale Diva e Donna ha immortalato Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano a Capri. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi e il gossip è subito partito. Possibile che tra i due ci sia un flirt in corso? L’ex moglie di Flavio Briatore ha rotto il silenzio, svelando cosa c’è davvero tra lei e l’ex di Sophie Codegoni.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Intervistata dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a smentire il flirt con Alessandro Basciano. La showgirl è felice da anni accanto a Giulio Fratini e non ha alcuna intenzione di lasciarlo per iniziare una relazione con un altro uomo. Le paparazzate del settimanale Diva e Donna sono state fatte in una giornata in cui sia la bella Eli che l’ex gieffino erano in barca con alcuni amici. Ha dichiarato:

“Eravamo tante persone in barca, ci sono foto e video che lo dimostrano. Non sono mai stata sola con lui in mezzo al mare”.

Con chi erano Elisabetta e Alessandro?

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano erano insieme soltanto perché entrambi hanno partecipato ad una gita in barca con altri amici, radunati con l’occasione di creare alcuni contenuti sponsorizzati. Nessun flirt, ma un semplice rapporto amicale. Con loro c’erano altri Vip, come Rosa Perrotta, Antonella Fiordelisi e Pietro Tartaglione.