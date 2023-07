Elly Schlein alza la voce alla due giorni del PD. La segreteria del Partito Democratico da Napoli schiera ufficialmente il il suo team contro il ddl del ministro leghista Calderoli. “Diciamo no a questa autonomia differenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud” ha tuonato la politica originaria di Lugano.

La frecciata al governo

Nel corso dell’intervento a Napoli la Schlein si è così scagliata contro la gestione Meloni: “Il governo sta lavorando per aumentare i divari territoriali. Che se acuiti diventano barriere razziste, classiste e sessiste”. Poi l’invito a puntare sulle forze e risorse del meridione: “Il progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del governo di Giorgia Meloni vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze e noi non lo possiamo accettare. Perché crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto per il Sud”.

Attacco all’autonomia differenziata

Elly Schlein ha poi rincarato la dose, invitando a fare affidamento sulle forze del sud Italia: “Crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto per il Sud”.

La spiegazione all’assenza del governatore De Luca

Infine la segretaria del Partito Democratico ha motivato l’assenza del governatore De Luca all’evento: “Siamo molto felici di questa due giorni importante del Pd, siamo qui per dire no al progetto di autonomia differenziata insieme a tutte le persone che hanno partecipato, dai nostri amministratori ad esperticostituzionalisti, rappresentanti delle forze sociali, sindacali, delle imprese”.