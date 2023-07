Ignazio La Russa, la Procura dovrà chiedere il permesso per l'analisi della sim di Leonardo Apache: il motivo

Proseguono le indagini sul caso Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. La Procura di Milano ha disposto gli accertamenti sul telefono appartenente al giovane che è indagato con l’accusa di aver violentato sessualmente una ragazza di 22 anni. Tali analisi riguardano il solo telefono, ma non la sim che sarebbe stata intestata al presidente del Senato: ciò significa che per procedere con gli accertamenti su quest’ultima, sarà necessario fare richiesta alla giunta del Senato affinché dia il via libera.

Ignazio La Russa, per gli accertamenti della sim del cellulare di Leonardo Apache è necessaria l’autorizzazione: il motivo

Nel frattempo, per ciò che riguarda il telefono di Leonardo Apache verranno copiati i contenuti del telefono. Si tratta nei fatti di “Un accertamento irripetibile con le massime garanzie previste per la difesa”. La questione – riporta la testata “Il Giorno” risulta particolarmente complessa in quanto la Sim sarebbe stata intestata allo studio legale del padre. Lo smartphone è stato consegnato in presenza del legale Bazzoni. Gli sforzi degli investigatori si stanno per ora concentrando su ciò che è successo nella sera tra il 18 e il 19 maggio.

Ignazio La Russa: “Sono sereno”

Il presidente del Senato, La Russa, interpellato da AGI – ha commentato così la vicenda: “Sono sereno. Della vicenda del telefono se ne occupa l’avvocato Bazzoni. Chiedete a lui”. Ha poi aggiunto a tale proposito: “Mi va dato atto […] che su questa cosa non ho più detto una parola”.