Dopo la fine del tour e l’annuncio di una pausa, Elodie ha sorpreso i suo fan con l’annuncio dell’uscita di un album live, “The Stadium Show”, ovvero il live di San Siro dello scorso 8 di giugno. Nell’album, però, si sentirebbe chiaramente una bestemmia da parte di un fan.

Elodie, a sorpresa l’album live “The Stadium Show”

Elodie ha da poco concluso il suo tour, annunciando anche una pausa dai concerti sino al 2027. La cantante romana ha però sorpreso i suoi fan con l’annuncio dell’uscita di un album live, ovvero il “The Stadium Show”, registrato durante la sua tappa a San Siro dello scorso 8 di giugno. L’album, in uscita oggi, 19 dicembre, è disponibile in doppio cd con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una dunque per ciascuno degli atti che hanno composto il suo show. Ma attenzione, a un certo punto si sentirebbe anche una bestemmia da parte di un fan.

Elodie, bestemmia da stadio nel sul nuovo album live? L’audio

Come leggiamo su Biccy, nell’album live di Elodie, “The Stadium Show“, a un certo punto si sentirebbe chiaramente un fan bestemmiare. Esattamente alla traccia 17, al minuto 0:14 quando la cantante ancora non ha iniziato a cantare ma si sentono solo le urla dei fan, tra cui una bestemmia, sfuggita probabilmente ha chi ha curato l’audio dell’album. Vedremo se la bestemmia verrò fatta saparire.